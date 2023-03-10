東研信超本次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股為2,288張，其中1,556張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格件共2,008筆，合格投標量16,796張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已全部順利拍賣成功。
東研信超2022年合併營收為新台幣8.88億元，歸屬母公司稅後淨利1.35億元，分別較前一年度增加7.65％與4.45％，每股稅後盈餘（EPS）5.87元，並預計將配發現金股利3元，配發率超過5成。
此外，為因應通訊世代推進，東研信超已完成WiFi7相關檢測場地、設備與人員預備就緒，預計第2季起即可開始挹注營收貢獻；同時公司成立100％轉投資之子公司-電測認證，正積極佈局大電壓、大電流之特殊規格應用檢測領域，將用於智慧交通（軌道、船舶、車用、航空等）與數據資料中心伺服器，最快下半年即可加入集團檢測行列。
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