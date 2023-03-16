近年來物價不斷上漲，讓許多外食族大傷荷包，不過日前一名網友分享一間超佛心的便當店，一個雞腿便當竟然只賣40元，豐富的配菜裡竟然出現2道雞蛋料理，讓不少網友看了大驚，狂求店家地址，笑說：「良心在哪裡？道德在哪裡？地址在哪裡？」對此，原PO也在留言串中回應了。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，日前買了2個雞腿便當，總共只花了80元，「北部地區哦，菜單這樣不錯啦，餐盒也不輸陣 」，從他上傳的照片可見，紅色的便當盒裡裝了番茄炒蛋、炒高麗菜、炒青椒、雞捲、豬血糕、半顆滷蛋，主菜則是一支滷雞腿，旁邊還放了少許豆棗。

貼文曝光後，讓一票網友超羨慕，紛紛留言，「兩個80超便宜的」、「裝孝維，絕對不可能」、「老闆算錯嗎」、「有蛋，你賺到了」、「20年前的照片吧」、「太佛心了吧，我還沒挾主菜平均70元起跳」、「良心在哪裡？道德在哪裡？地址在哪裡？」、「2個80的話，那些賣肉燥飯的情何以堪」、「店址在哪裡，衝一波了啦」。

原PO也在留言串中回應，會有如此低廉的價格，絕對不是算錯錢，主要是因為老闆採取「團膳」的方式薄利多銷。同時他也大方分享便當店的位置，在桃園市楊梅區的梅山東街一帶。