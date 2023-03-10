台東縣警察局執行科技執法雷厲風行，許多民眾都苦吞紅單，引發民怨，台東縣議員潘貴蘭今天秀出一張警備車在黃網線上臨停的照片，縣警局表示，警備車執行勤務時不受限制，一般民眾違停罰900元，潘貴蘭說，警車違停不用罰錢，老百姓卻要吞罰單，心裡一定很不舒服。

潘貴蘭今天秀出一張民眾檢舉的照片，一輛警備車停在需淨空、禁止停車的黃網線上，她說，警車停在這個地方，一定有正當的原因及需求，但是現在因為科技執法，很多人都有被開罰單的經驗，看到自己車違停被罰900元，警車卻不用罰，心裡很不舒服，要求縣警局加強員警教育訓練。

台東縣警察局長陳錦坤答詢時表示，依據道路交通安全規則第113條規定，警備車等車輛，於執行任務時，其臨時停車及停車地點得不受限制，但會要求同仁注意。

陳錦坤表示，他1月16日到任後，就聽到很多議員和民眾反映，他也特別指示交通隊長要將全縣11個科技執法的地方彙整，且整理取締的樣態，利用各種機會讓民眾知道，同時宣導守規，科技執法的目的是保障全台東民眾的安全，絕對不是為了罰金。