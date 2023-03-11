聯合國祕書長等多方讚賞大陸推動沙烏地伊朗恢復外交關係。巴基斯坦外交部長比拉瓦爾在聯合國總部對三方聯合聲明表示歡迎。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端-11日報導，中華人民共和國、沙烏地阿拉伯王國、伊朗伊斯蘭共和國10日在北京發表三方聯合聲明宣布，沙烏地和伊朗達成一份協定，包括同意恢復雙方外交關係，在至多兩個月內重開雙方使館和代表機構，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。三國表示願盡一切努力，加強國際地區和平與安全。聯合國祕書長古特雷斯與伊拉克、阿曼、黎巴嫩、阿拉伯聯合大公國、卡達、土耳其、巴林、巴基斯坦等多國對沙伊復交表示歡迎，古特雷斯並感謝中國促成對話。

中沙伊三方宣布聯合聲明後，沙伊雙方表示，讚賞並感謝中國在推動雙方恢復外交關係中發揮的積極作用。沙烏地官員表示，中國領導人提出的倡議堅持睦鄰友好原則，促進地區和世界安全與穩定。伊朗官員表示，中國在支援其他國家擴大合作和發展關係方面發揮了建設性作用。

伊拉克、阿曼、黎巴嫩、阿聯、卡達、土耳其、巴林等多國對沙烏地和伊朗恢復外交關係表示歡迎。

聯合國秘書長古特雷斯通過發言人發表聲明，對沙烏地與伊朗恢復外交關係表示歡迎，並感謝中國促成對話。古特雷斯表示，沙烏地與伊朗的睦鄰友好有助於促進波斯灣地區穩定。

巴基斯坦外交部長比拉瓦爾在聯合國總部對三方聯合聲明表示歡迎，他讚賞中國為推動沙伊兩國恢復外交關係發揮的積極作用。

比拉瓦爾說，沙烏地和伊朗恢復外交關係展示了中國在國際舞台上的領導形象，是一個專注團結而非分化的領導形象，是一個努力促成雙贏合作的領導形象，是鼓勵解決分歧而非增加嫌隙的領導形象。歡迎這一聯合聲明的發表，祝賀（中沙伊）三國。