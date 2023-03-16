中國大陸常駐聯合國代表團網站美東時間15日消息，大陸聯合國副代表耿爽在安理會葉門問題公開會上發言表示，中方希望為促進地區和平穩定與團結合作注入了積極因素，希望沙烏地和伊朗恢復外交關係有助於改善葉門局勢，也能為葉門局勢改善創造有利條件。

耿爽強調，對話談判是解決葉門問題的唯一現實出路。中方呼籲葉門問題有關各方堅持政治解決的大方向，以葉門人民利益為重，充分展現政治意願，積極相向而行。國際社會要努力為此營造良好氛圍。中方讚賞沙烏地、阿曼等波灣阿拉伯國家的勸和促談工作，充分肯定葛籣德伯格特使所作努力，期待對葉門局勢有影響力的國家發揮建設性作用。

耿爽指出，上周，沙烏地和伊朗代表團在北京舉行對話並取得重要成果，宣布恢復兩國外交關係。這一成果為當前動盪不安的世界提供了利好消息，為促進地區和平穩定與團結合作注入了積極因素，希望也能為葉門局勢改善創造有利條件。北京對話是外交的成功，是和平的勝利，也是習近平主席提出的「全球安全倡議」的生動實踐。中方願同國際社會一道繼續為解決葉門問題、維護中東地區和平穩定作出不懈努力。

耿爽表示，當前葉門安全局勢依然脆弱。休戰中斷距今已有5個多月，部分地區交火事件時有發生。中方呼籲衝突各方保持冷靜克制，避免採取損害互信、製造緊張的行動。在聯合國葉門問題特使格倫德伯格(Hans Grundberg)主持下，葉門衝突雙方在瑞士日內瓦舉行換俘對話。中方對此表示讚賞，希望對話取得積極成果，為重建互信、良性互動積累條件。

耿爽稱，葉門人道局勢依然嚴峻。八年衝突奪走近40萬生命，造成至少1.3萬名婦女兒童傷亡，超過500萬人流離失所。葉門民眾對食物、醫療和基礎設施的需求十分迫切。與此同時，聯合國在葉門的許多援助項目由於資金不足正面臨關停風險。中方歡迎聯合國舉辦葉門人道問題高級別認捐會，呼籲國際社會加大對葉門的人道和發展投入，為聯合國在葉門行動提供充足資金保障。中方呼籲有關方面解除對聯合國人道行動的不合理限制。

耿爽說，葉門國家石油薩菲爾號油輪的風險，無論從經濟、人道、安全還是環境角度，都必須盡快消除。中方歡迎聯合國開發計畫署宣布找到薩菲爾號的替代油輪，期待原油轉移工作盡快啟動。