立法院財政委員會13日邀請主計總處進行業務報告並備質詢，不少立委關心今年經濟成長率問題。

由於朱澤民先前表示，普發現金後預計再增加經濟成長率0.3％，再加上特別預算其他措施，預估今年經濟成長率不會比去年2.45％差。但立委林德福就質疑，根據財政部出口預估，至今年第四季才可望由黑轉紅，是否過於悲觀？按照財政部預估，今年經濟成長率不比去年差的承諾是否跳票？

朱澤民說，尊重財政部看法，因為從去年第四季開始，很多出口廠商因為以前存貨太多，貿易量減少要去化存貨，因此估計要到第二季結束才能把既有存貨去化完。不過他也說，原來沒有考慮疫後特別預算經濟成長率是2.12％，考慮以後可以到2.45％，出口是外需，國內是內需，按照目前來講有信心達標，因為光是第一季國外旅客來台就超過100萬人。

針對立委曾銘宗詢問，今年經濟成長率是否有機會超過3％？朱澤民說機率比較小，若以原先預估2.12％來看，要增加0.9％等於整個GDP要增加快2,000億，困難度很高。

對於立委林楚茵關心一連串升息，美國矽谷銀行爆發財務危機，是否會有蝴蝶效應連動到台灣？朱澤民說，據他所知，美國聯準針對該案也在開會，但矽谷銀行終究是美國區域性銀行，且放款對象主要集中科技業，目前看來不會發生系統性風險。台灣金融業中，壽險業、金融業曝險金額只有4.8億元影響，比較是區域性影響，以美國經驗，不會讓它變成雷曼兄弟那樣嚴重。

朱澤民也說，對台灣是間接影響到股市，但不會因此造成經濟成長下修。