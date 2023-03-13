高雄市政府社會局112年「婦女經濟培力方案」開始募集創業婦女及非營利團體報名參加，支持婦女創造經濟奇蹟，還提供一整年免費實務專家創業實作訓練，「分享暨募攤說明會」將於3月15日星期三上午9時30分至12時30分於高雄市婦女館演講廳〈高雄市三民區九如一路777號〉舉行。

「婦女經濟培力方案」開始募集創業婦女及非營利團體報名參加(高雄市社會局提供)

為了培力經濟弱勢或中高齡婦女微型創業能力，高雄市政府社會局特別規劃「女力經濟－高雄婦女經濟培力方案」，透過專業團隊集結在地團體或社區婦女的力量，培力婦女微型創業能力，以達成進入市場為目標，依階段性辦理培訓工作坊、創業技能課程、重點培力輔導，課程設計將依照創業所需的基本創業知能，商品展售技巧、品牌行銷行銷等主題，透過主題式教學與重點輔導，提供創業協助。

婦女經濟培力方案」依階段性辦理培訓，透過主題式教學與重點輔導，提供創業協助。(高雄市社會局提供)

「女力經濟」－高雄婦女經濟培力方案，過去幾年雖然受到新冠疫情衝擊，卻不滅婦女學員們的學習熱情。像是強化善用資源、積極面對市場挑戰，還打造各自品牌形象，創造專屬由婦女建立的「女力市集」、「行動市集」等，年營業額超過2百萬元!今年，更將方案的創業學習模式大幅升級，從邊學邊做的創業學習模式，提升至女力市集實作中聚焦訓練，讓每位學員的創業學習更具成效，更符合市場需要。

從邊學邊做的創業學習模式，提升至女力市集實作中聚焦訓練，讓每位學員的創業學習更具成效。(高雄市社會局提供)

社會局表示今年將重點募集徵選 30 位正在創業路上或積極想投入創業的婦女朋友，安排實務專家藉由近身陪伴式的創業輔導模式，建立婦女互助機制，提升學員自我品牌力、經濟自主力，進而改變生活困境及重心，翻轉家庭經濟機會。