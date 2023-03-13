去年當美股大跌時，資金轉進配息型股票，標普5百高殖利率股票指數全年僅下跌1.1％，表現遠優於大盤的重挫18％。今年情勢逆轉，儘管上周周線大跌，標普5百指數大盤年線仍力保上漲0.6％，反觀高殖利率股票指數今年迄今則大跌4.9％。

美國公債殖利率已飆至逾10年新高，造成可媲美美債殖利率的高殖利率股票大幅萎縮，根據貝里尼投顧（Birinyi Associates）的統計，目前標普5百指數成份股現金殖利率高於美國6個月公債的僅剩下34檔，美國6個月公債殖利率上周五收在5.116％。

此一情況與過去10年來的零利率環境完全相反，根據貝里尼的資料，2021年底當聯準會還未開始升息，標普5百企業股息殖利率打敗美債的成份股高達379檔。

部份投資專家表示，由於美債本來就被視為比藍籌股安全的資產，所以資金沒有道理要投到風險較高的股市，即便企業配出相對較高的股利，也不足以讓投資人冒著經濟前景看淡營運可能衰退的風險。

由於市場擔憂美國銀行業體質與就業報告數據優於預期，上周美股與公債殖利率雙雙大跌，其中由於銀行股暴跌，也增加聯準會（Fed）可能被迫提前結束升息循環的可能性。

美國殖利率曲線仍呈現嚴重倒掛，代表短天期殖利率遠高於長天期殖利率，凸顯美國長期經濟走向存在高度不確定性。

普徠仕（T.Rowe Price）價值型基金經理人希瑞克（Ryan Hedrick）表示，「殖利率曲線正向股票投資人傳達一項警訊，即當前的環境下，投資人從股市賺取的投報率中，股利的報酬可能會大於資本利得。」

儘管美股動盪，企業還是持續加碼配發股利，根據標普道瓊指數公司的資料，標普5百大成份股2022年總計狂發5,640億美元的股利，創下歷史新高，以目前的股利配發率以及成份股未有調整的情況下，今年股利總額料將進一步改寫新高。