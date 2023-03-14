台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，就台股基本面分析，預估晶圓代工景氣可望在第一季落底，第二季半導體產業庫存調整完畢，整體來看，2023年上市櫃企業獲利仍衰退，但科技股表現優於傳產股，預估企業營收年增率逐季上揚，獲利年增率可望在下半年轉正，對於台股後市仍樂觀看待，短線若遇較大回檔反而提供逢低買點。

沈建宏指出，後市大盤需關注的變數包括：一、中國經濟解封後，中國經濟復甦的動能是否如預期強勁？二、中國經濟解封後，是否帶動原物料報價上漲，進一步影響後續通膨數據的變化？三、FED升息循環是否從6月延長到9月才結束？四、俄烏戰爭的後續情勢變化？五、第二季科技產業庫存調整是否結束，需求是否在第一季至第二季先後落底？六、美國矽谷銀行危機是否擴散？

沈建宏看好七大族群：一、經濟解封受惠股；二、率先調整庫存結束，近期有短急單，評價不高甚至搭配高股息題材的的驅動IC、繪圖卡、手機供應鏈等族群；三、低軌道衛星供應鏈；四、生技族群；五、ChatGPT帶動的AI相關受益族群；六、再生或替代能源供應鏈；七、鋼鐵族群。