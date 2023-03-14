美國2月消費者物價指數（CPI）年增6%，核心CPI年增5.5%，符合市場預期。10年期美債殖利率來到3.65%。美股周二（14日）早盤開高走高，道瓊工業指數漲約450點，那斯達克指數漲2.2%。

截至台北時間22點51分，道瓊工業指數上漲458.52點（或1.44%），暫報32277.66點；那斯達克指數上漲246.37點（或2.2%），暫報11435.21點；標普500指上漲75.8點（或1.97%），暫報3931.56點；費城半導體指數上漲91.98點（或3.15%），暫報3013.68點。

5大科技齊漲，微軟、蘋果漲逾1%，亞馬遜漲約2.3%，谷歌漲3%，Meta漲逾5%。半導體類股方面，美光、艾司摩爾漲逾2%，輝達漲4.6%，超微大漲7.3%，聯電ADR跌0.3%，台積電ADR漲逾1.8%。

受到矽谷銀行倒閉效應波及，銀行股近期表現疲弱，周二強勁反彈，漲幅普遍超過1%，花旗及富國銀行都有5%以上的漲幅。

美國2月CPI年增6%，月增0.4%；剔除能源及食品等波動劇烈的核心CPI年增5.5%，月增0.5%，持續從去年高峰穩步降溫，符合市場預期。