特斯拉「自動輔助駕駛」（Autopilot）經常發生車禍悲劇，遭外界質疑其安全性。美媒報導，美國交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）表示，特斯拉自動輔助駕駛系統取名跟一般常識認知不符，如果要求駕駛必須雙手放在方向盤上，眼睛盯著前方路況，就不能稱為Autopilot，根本「名不符實」。

報導指出，布塔朱吉直言，將Autopilot（自動駕駛）一詞作為特斯電動車一項功能，與該公司要駕駛雙手保持在方向盤上的要求不符。他說，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）正在調查特斯拉Autopilot系統與其他車輛發生碰撞和突然煞車事故中發揮何種潛在作用。

布塔朱吉受訪時表示，如果說明書上明確規定「你必須雙手放在方向盤上，眼睛盯著前方路況」，他本身就不會將這樣系統稱為Autopilot。

布塔朱吉補充說，這並不是NHTSA的調查範圍，但就一般常識認知上，這卻是一個問題。

2021年8月，NHTSA針對特斯拉Autopilot可能存在的缺陷展開調查，並於2022年2月對意外剎車問題進行調查。特斯拉官網稱，目前Autopilot自動輔助駕駛功能需要駕駛人主動監督，並無法使車輛自動駕駛。

美國汽車協會（AAA）日前最新調查顯示，有高達68％民眾對自駕車感到「恐懼」，較2022年的55％高出許多。該調查的949位受訪者中，每10人就有1人認為，買一輛自駕車能讓自己在路上睡覺。但專家警告，車商行銷有誤導消費者之嫌，讓民眾對目前汽車輔助系統產生誤解，甚至造成危險。