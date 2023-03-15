「鹿神祭」因疫情停辦3年，319盛大回歸，參加擲筊大賽有機會獲台灣水鹿造型錢母等好禮。（楊靜茹攝）

水保局南投分局推出，參加擲筊大賽者拍製打卡，加碼抽價值3萬元的日本來回機票。（楊靜茹攝）

「鹿神祭」19日由山林越野健行揭幕，還有鹿神踩街繞境、鹿神安座、鹿茸餐競賽及農特產展售。（楊靜茹攝）

受新冠疫情影響停辦3年的客庄活動「鹿神祭」，19日在國姓鄉南港社區登場，將有鹿神踩街繞境、鹿神安座、鹿茸餐競賽及農特產展售。國姓鄉長邱美玲說，「鹿神祭」盛大回歸，還結合褒雄宮舉行加冠晉祿擲筊大賽，民眾有機會獲得台灣水鹿造型錢母、近300兩鹿茸等好禮，另水保局南投分局推打卡抽雙人日本來回機票。

邱美玲表示，國姓鄉是全台最大的水鹿養殖區，多達4600頭，多數集中在南港村，飼養水鹿已逾百年歷史，有台灣水鹿之鄉美稱，每年3月至6月鹿茸產季都會舉辦「鹿神祭」，行銷在地農特產品，受到新冠肺炎本土疫情影響被迫停辦3年，隨著防疫解封，今年鹿神祭相關活動將於3月19日強勢回歸。

國姓鄉公所15日在南港村林屋伙房舉行記者會，指稱鹿神祭19日登場，上午由山林越野健行揭幕，前500名全程參與者可參加水鹿公仔彩繪，緊接著五穀宮鹿神祭祀大典、踩街遶境祈福等慶典輪番上陣，現場還有超過50攤的水鹿市集，販售鹿茸、鹿茸養生蛋、青梅、薑黃、咖啡等農特產品。

邱美玲說，鹿神祭盛大回歸，褒雄宮舉辦「加冠晉祿」擲筊大賽，遊客在水鹿大街攤位消費滿300元或捐獻300元以上香油錢，即可參加擲筊競賽，有機會獲台灣水鹿造型錢母、近300兩的鹿茸等好禮，今年也首度舉行鹿茸養生餐競賽，盼透過美食讓更多人認識鹿茸這項農特產品。

水保局南投分局指出，參加褒雄宮擲筊大賽者，只要在成果展區拍照，並在臉書打卡加註「＃水保國際村」，就能加碼抽價值3萬元的長榮航空往返台灣桃園、日本仙台的雙人來回機票。