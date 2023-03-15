缺蛋持續延燒，農委會於3月專案進口500萬顆蛋「救急」，農委會主委陳吉仲今(15)日表示，過去進口雞蛋是和加工廠1對1換蛋到市場通路，因應缺蛋，農委會將和洗選業者合作，部分進口蛋經洗選後直接進到超市，每盒平價蛋65元。業者表示，進口蛋過去都是給加工用，這次進入民生市場算是頭一遭。

立法院司法及法制委員會今日審查「農業部組織法草案」及所屬三級機關(構)組織法草案，朝野立委仍持續關心國內缺蛋的現象，國民黨立委曾銘宗首先直指問題「國內何時不缺蛋」？

陳吉仲表示，由於天氣回溫加上禽流感控制得宜，國內增養、復養都正在進行，對蛋種雞、蛋中雞的需求量大，截至上周五也已專案開放8個國家雞蛋進口，包括澳洲、美國、日本、泰國、菲律賓、馬來西亞、巴西、土耳其等。

陳吉仲說，3月進口的蛋會超過500萬顆，4月會有更多蛋進口，這個月缺蛋就會開始紓解，而產量真正回穩應落在5-6月。

陳吉仲解釋，過去進口雞蛋都是和加工廠1對1換蛋到市場通路販售，接下來進口的雞蛋會和洗選業者合作，經洗選後的蛋會進到符合包裝要求的通路，藉此提供到市場給民眾，超市平價蛋每盒65元。

農委會畜牧處指出，進口雞蛋進到民生市場屬短期調節措施，對國內蛋價不至於有影響，目的是要滿足民眾需求，而進入民生市場出現的雞蛋價則由農委會吸收，細節仍在討論中，但未透露是哪些通路。

不具名洗選蛋業者指出，過去進口雞蛋並不會直接進到民生市場，因為長途運輸下再進到超市，新鮮度都不會這麼好，因此都是給食品加工用，從這次農委會的做法可看出現在超市真的非常缺蛋，不過進口蛋進到民生超市算是第一次。