潛北檢頂樓掛民進黨旗又潑尿《日經》 「抗議常客」遭起訴

男子田山盛國近年來常以激烈方式表達政治訴求，屢遭檢警查辦，去年12月他因抗議高虹安案，潛入台北地檢署頂樓懸掛民進黨旗，北檢16日依侵入建築物罪起訴他，並批評他擅闖機關管制區，抗議手段已逾越合法性之紅線，請法院量處適當之刑。

起訴指出，田山盛國明知北檢6樓設有門禁管制，未經許可不得進入，於去年12月16日下午3時20分，先在6樓管制門前駐足，趁北檢員工自管制門內走出後，侵入6樓辦公區域，再到6樓頂樓，懸掛民進黨旗，4分鐘後離開。

事後田山盛國發表聲明，會有相關行動是因為北檢基層官員、職員集體找「某位人士」，並請託自己去掛上民進黨旗向社會大眾求救，希望能提請民進黨高層適可而止、不要太過分。

檢方調查時，他辯稱不知管制門，沒有無故侵入建物犯意，但檢方依據監視器畫面，認定他是等北檢員工走出管制區之際，進入管制區，不採信他說法，依法起訴。

檢方強調，民主國家人民固有言論自由之權，但並非毫無管制，他有合法方式進行抗議，卻擅闖機關管制區，已逾越合法性之紅線，應受非難，請法院量處適當之刑。

田山盛國因抗議手段涉及多起官司，2020年11月，他不滿國家通訊傳播委員會（NCC）駁回中天新聞台換照申請，打電話恐嚇NCC委員，還到NCC大樓扯下旗幟並噴綠漆抗議，被依恐嚇公眾罪判刑2月，另依毀損他人物品罪判罰金2000元確定。

另去年9月他不滿名嘴周玉蔻指「慈濟是中共同路人」，闖入周女的「放言傳媒」，與員工發生衝突，咬傷並拿保溫瓶毆打對方，去年12月被依傷害罪起訴。今年3月《日本經濟新聞》近報導台灣共諜太多，有9成退役軍官赴中出賣情報，他跑到日經新聞社台北辦事處潑尿，被警方依違反《社會秩序維護法》處理。