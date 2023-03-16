中美洲友邦宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）昨（15）日稱，我拒絕增加金援才轉向與中國大陸建交，他後續受訪表示，對過去與台灣的關係心存「感激」，但與北京的經濟關係促使他們轉向。另外宏國媒體、政壇關注與美關係是否隨之生變，雷依納強調，不放棄與美關係，美國仍是友好國家。

宏都拉斯14日宣布尋求與中國大陸建立正式關係。

綜合宏都拉斯《新聞報》（La Prensa）、《國家報》（El Pais）報導，宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）14日宣布尋求與大陸建立正式關係後，雷伊納昨日接受當地第5電視台專訪時證實，已展開與北京建交的外交談判。

他說：「中國是沒人能否認的現實，也是我們為宏都拉斯人民尋求利益所必須面對的現實。」

他形容卡蕬楚與北京建交的決定是「勇敢的」，指出宏國面臨「難以承受」的金融問題及負債，稱台灣提供的方案不允許雙方進一步升級關係，考量到現實情形，許多宏國商人開始詢問何時與北京建立關係。他說宏國的要求是台灣將每年5000萬美元援助加倍，並且研究「重新調整」積欠台灣的6億美元債務，但我方沒有積極回應。

他稱，轉向北京不只是經濟現實，也是外交現實，「中國參與了所有主要組織，包括金融組織、信貸組織。」他稱，宏都拉斯仍希望與台灣保持「商業關係」。

宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）15日談到轉向北京的問題時，強調不是意識形態，是出於現實。

另據中央社報導，雷依納後續接受美聯社專訪時表示，宏都拉斯對過去與台灣的關係心存「感激」，但與大陸的經濟關係促使他們最終投入北京懷抱，宏都拉斯打算吸引北京投入更多投資及融資，他稱，中國大陸可能為國家進步做出的貢獻，讓他們優先考慮北京。

宏都拉斯轉向北京的決定引發外界質疑，宏國政壇、媒體也關注可能影響與美國的關係，雷依納強調，「和許多國家一樣，美國也持續與中國保持關係」，「美國必須理解和尊重宏都拉斯的需求，以及我們的主權做出的決定。」

他也強調，「美國仍繼續是宏都拉斯的友好國家」，「並不是要放棄與美國的關係」，「我們並沒有破壞與美國的關係，相反的，我們正在尋找主權國家獲得最大利益的方法。」他認為宏都拉斯有必要在不失去與美國、歐洲、拉丁美洲良好關係的情況下，與大陸建立關係，另外，宏都拉斯也將目標轉向巴西與墨西哥。