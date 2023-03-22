中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚14日突發布推文要轉與中國建交，然而知情人士透露，宏國在去年1月以來，根本沒有誠心與台灣協商，更獅子大開口像我索要近25億美元蓋醫院、水壩，另一方面又跟中方索要60億美元。知情人士痛批，宏國根本沒有誠意與我方協商，只想遊走兩岸兜售，「就是見利忘義，讓我們很遺憾」。

根據知情人士表示，卡蕬楚在競選時就曾表示當選後將與中國建立正式關係，當時我方就有所警覺；由於卡蕬楚左派色彩鮮明，因此在選舉過程中就有與其陣營積極往來，經過再三努力下，去年派副總統賴清德、外交部次長俞大㵢與宏國高層對話後情勢有比較穩定，但私底下我方仍清楚掌握，宏國與中方的往來一直沒斷。

知情人士透露，在卡蕬楚就職後過幾天就與中方接觸，隨即提出大型基礎建設、科技設備的要求，金額高達60億美元，但中方當時並未積極回應。但根據我方掌握，宏國與中方的接觸所在多有，在各種國際場合都有在第三地或國際組織互動，中方不斷提出金援方案，似乎想要拉攏卡蕬楚政府轉向。

同時，我方想要洽商雙邊合作架構，裡面包括對於各個建設案、農業合作案的合作，但宏國一直推遲與我方的協商，不願意簽署合作備忘錄，反而提出要求，包含幫助宏國興建一家醫院，要價4500萬美元、要求蓋水壩，要價3億美元，以及跟宏國購買20億美元的國債，當時我方想具體討論，但宏國沒有想認真協商，反而遊走在兩岸間、向中國兜售。

知情人士說，宏國提出的要求遠遠超過我們的能力範圍，不過我們仍然展現誠意，去年10月俞大㵢親自前往宏都拉斯，提出雙邊合作架構金額願意在能力範圍內「適度的增加」，並以瓜地馬拉為例承諾蓋醫院，興建水壩可以找理念相近國家一起來處理。另外也提到，宏都拉斯貸款5.7億美元，還沒有償還4.89億美元，可以重新整理，部分利息由我方負擔、或者償還時間往後延，然而後續宏國沒有反應。

知情人士更爆料，宏國外長3月13日寫信給外交部長吳釗燮，內容與公開說的不同，該信中寫到與台灣合作需要3項事情，有點最後通牒的意味、要求甚至翻倍；包括興建醫院要9000萬美元、興建水壩3.5億美元、承接來自很多不同國家的20億美元國債，金額寫得非常清楚。

而在我方還在研究宏國外長的信函之際，卡蕬楚就推文宣布尋求與中國建立關係，「看起來有預謀，甚至時間點可能受到中國指使」。我方誠心誠意希望嘉惠人民，但宏國外長還在媒體發表與事實不符的說法，例如說台灣不願建醫院，事實上我國協助瓜國的奇馬爾特南戈醫院已經落成，「我們向宏都拉斯表明要蓋這樣的醫院，但他們比較重視金額，而非實際建設」。

該人士也感嘆，2009年宏都拉斯發生政變時，卡蕬楚夫婿賽拉亞總統被罷黜推翻，當時我國大使館庇護他們家人，第一家庭也感謝台灣在最困難的時候給予幫忙。但卡蕬楚上任後，卻把台灣曾給予協助的關係都拋諸腦後，「就是見利忘義，讓我們很遺憾」。

對於與宏國邦交是否到了盡頭？該人士說，目前「警訊相當清楚」，但對於台宏邦交仍會繼續努力，「不到最後一刻，覺得沒有希望的話，就會繼續努力。」