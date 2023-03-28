達文西手臂採用機械手臂執行手術，相較傳統手術，傷口小、出血量少，還能減低併發症產生，土城醫院各科別至少有2名醫師進駐中心，盼給予患者全方面的醫療服務。（土城醫院提供）

新北市立土城醫院是新北市首間成立「達文西微創手術中心」的市立醫院，院方今舉行手術中心開幕典禮，達文西手臂採用機械手臂執行手術，相較傳統手術，傷口小、出血量少，還能減低併發症產生，土城醫院各科別也至少有2名醫師進駐中心，盼給予患者全方面的醫療服務。

土城醫院一般外科、大腸直腸肛門外科、泌尿科、耳鼻喉科、胸腔及心臟血管外科和婦產科皆進駐達文西微創手術中心，每科至少2名醫師參與，希望將達文西手臂技術應用於各手術中。

土城醫院院長黃璟隆表示，衛福部去年公布轄內醫療院所財報，土城醫院虧損居前，但院方秉持著創新、服務精神照顧病人，去年底引進達文西手臂，一台要價約2億元，希望給予民眾更多醫療選擇，健保署也宣布今年有17項達文西手術納入健保給付，盼能減輕民眾就醫負擔。

新北市衛生局長陳潤秋今也參與開幕典禮，她也現場操作達文西手臂，因未經訓練，稍微不流暢，她笑稱，自己已經多年未碰針線，感謝土城醫院這幾年帶給新北市民的醫療服務，雖然有虧損，但也代表醫院致力於投入醫療服務不間斷，盼達文西手臂引進後，造福更多民眾。

外科部部主任游明晉說，機器手臂在外科醫療領域愈來愈重要，應用3D立體高解析度的影像呈現，醫師在手術過程只需5個不到一公分的傷口，就可執行許多精細動作和縫合，傷口小、出血量少和併發症減低等優點，可大幅縮短病人恢復時間。

達文西微創手術中心主任劉忠一表示，攝護腺癌是我國癌症前十大死因之一，初期攝護腺癌還是以手術為主，他先前有收治罹患早期攝護腺癌的60多歲男性，經達文西手術切除腫瘤後，同時重建膀胱和尿道，機器手臂執行可以做到處多層縫合、微創傷口小、復原更快及減低術後尿失禁風險。