中醫大新竹附設醫院成立減重中心，半年來以達文西手術成功幫10位病患成功減重，30日由院長陳自諒召開個案分享會，57歲邱先生3個半月體重從117.5公斤減到89公斤，高血壓，糖尿病和呼吸中止症都控制住了！

邱先生特別拿出減重前穿的40吋腰身牛仔褲，現在只要穿35吋，說說之前因為過多應酬導致重度肥胖，體重超過百公斤，同時合併糖尿病，高血壓，睡眠呼吸中止等肥胖合併症。

他3年前原先計畫接受胃繞道手術，但年輕時曾闌尾破裂接受手術造成嚴重腸沾黏，改為執行胃袖狀切除手術，未料術後1年開始復胖，體重到117.5公斤，而且所有肥胖合併症又復發，因此求診中醫大新竹附醫減重中心李威傑醫師。

李威傑評估後，為邱做達文西縮胃十雙通道胃繞道手術，將原來嚴重腸沾黏部分完全分離，接著針對擴張的胃部進行再度袖狀胃切除，然後進行胃迴腸吻合手術。

邱男手術時間長達4個半小時，術後2天順利出院到目前3個月回診，體重已從117.5公斤降至89公斤，也一併解決糖尿病，高血壓，睡眠呼吸中止等肥胖合併症。

李威傑表示，透過達文西縮胃十雙通道胃繞道手術，將胃縮小再接到腸子，吃的食物不易吸收，必須注意術後營養問題，要多攝取維他命或高蛋白，比較不會復胖。

李威傑指邱男嚴重腸沾黏，屬於複雜性手術，透過達文西機器人手術平台穩定性高，傷口小，流血少，可協助醫師執行長時間的手術。

李威傑醫師指出，達文西胃繞道手術效果較袖狀胃切除手術為好，但手術複雜度較高，因此需要比較有經驗的醫療團隊來執行，才能得到最好的效果。