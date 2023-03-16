台灣燈會2月落幕，然民進黨台北市議員張文潔接獲陳情，市民遊逛燈會返家後，卻遭凸出的廢棄交通桿底座拌倒受傷，傷口長達15公分，住院費用高達26.5萬，北市府公然讓每天有數千人出入的道路，出現脫序的陷井設施，應協助申請國賠。交工處回應，若依國賠程序申請後，確定由損毀交通桿的台電負責，將對台電求償。

台灣燈會自2月5日至19日舉行，然張文潔接獲民眾陳情，市民觀賞完台灣燈會返家，經八德路4段36巷與光復南路57巷交叉口、到市民大道高架橋下行人穿越道時，遭已折損的軟質交通桿凸出底座絆傷，緊急送醫。

張文潔指出，傷者經診斷為右肩粉碎性骨折，進行開刀手術，傷口長達15公分，且需復健1年以上，住院費用高達26.5萬，因此申請國賠。

張文潔痛批，台灣燈會期間，北市府應加強周邊行人交通安全設施巡檢，但交工處並未即時發現軟質交通桿有毀損形況，導致民眾遭凸出的廢棄交通桿底座拌倒受傷，公然讓每天有數千人出入的道路，出現脫序的陷阱設施，且該路口未設有監視器，北市府應協助申請國賠。

北市交工處工程隊長黃朝誠回覆，該處為台電去年10、11月施工並損壞交通桿，並無通報北市府且未修復。民眾申請國賠後將循程序辦理，若應由台電負責，也會對台電求償。