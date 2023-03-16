瑞信最大金主沙烏地阿拉伯國家銀行（Saudi National Bank, SNB）周三宣布未來無法再為瑞信挹注任何資金，使這家本來就醜聞纏身、官司不斷的銀行處境更加艱難。周三在蘇黎世市場，該瑞士旗艦銀行股價收跌24%，盤中一度跌31%，拖累泛歐STOXX 600指數大跌2.92%，歐洲銀行股指數重挫7%。瑞信ADR跌14%，收在每股2.16美元，創下歷史新低，盤中一度跌30%。

在瑞信股價崩跌迫使瑞士政府拋出救命索後，瑞信隨即宣布將向瑞士央行借款至多540億美元，以強化流動性和投資人信心。根據周四歐洲盤初最新報價，瑞信股價目前飆漲逾30%。

雖然事態的發展緩解了亞洲市場的賣壓，但市場情緒仍然非常脆弱，投資人越來越擔心最近美國和歐洲銀行業接連爆雷，可能是大規模系統性危機的預兆，這促使操盤手紛紛湧入向來被視為資金避風港的美元和日圓。

周四日圓盤中漲逾0.5%，報132.80兌一美元，延續周三的上漲0.6%。惟美元指數小跌0.16%，報104.48，回吐前一日的部分漲幅。

在避險情續帶動下，周三紐約尾盤美元指數大漲1.12%，報104.75，盤中一度漲1.45%，報105.103。

目前美元兌瑞士法郎亦回吐前一日的部分漲幅，但瑞郎仍處於一周低點附近。在周三隔夜市場，美元兌瑞郎飆升2.15%，創下2015年以來的最大單日漲幅。

澳洲聯邦銀行（CBA）外匯策略師Carol Kong表示，基於不確定性升高，以及對金融危機蔓延的擔憂，美元和日圓將成為避險需求升溫最大的贏家。

在其他貨幣方面，歐元在前一日重挫1.4%後，目前漲0.27%，報1.0607美元。英鎊在周三大跌近0.9%後，目前小漲0.14%。