康舒今天上午召開股東臨時會，由董事長許介立親自主持，此次股東臨時會主要將討論修正「公司章程」擴充資本額的額度，康舒目前實收資本額為52億元，希望資本總額由目前的70億元擴增至150億元。

許介立表示，此次修正資本額主要是為了日前宣布以現金收購ABB旗下電源轉換事業部門Power Conversion100%股權，交易總金額為5.05億美元一案而修改公司資本額的章程。

針對現金收購ABB旗下電源轉換事業部門Power Conversion100%股權併購案效益，許介立表示，此次購併對兩家公司在產品組合、客戶組成、專長領域皆高度互補，透過併購案，康舒將於5G、資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等終端應用，打造更完整、具韌性的平台，並將擴大產品組合、優化全球布局，讓康舒加速朝解決方案的提供者前進，並得以拓展美國客戶版圖、強化當地服務能力、擴大全球生產網絡，希望購併後能夠發揮的綜效較預期大。

許介立表示，結合康舒科技在智慧製造、ODM領域的核心優勢，以及ABB Power Conversion在高階、高品質產品及系統解決方案的先進技術，康舒科技將得以供應更完整的產品組合及解決方案，持續為客戶與投資者創造價值。

今天臨時股東會也通過將辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，以不超過2億股額度為主，未來將一次或分次辦理。

許介立表示，籌資除用於購併案外，也預計償還銀行借款，康舒目前負債比約67%，有比較高，董事會希望目標是65%，根據第4季財報，當前短期借款仍有10幾億元，未來希望現增能償還這部分借款。