基隆捷運的總經費暴增到近700億元，也導致基隆市的分擔款自原本的17.7億元增加為近54億元。立法委員蔡適應6日下午表示，疫情後，許多公共工和費用都增加，他將協助基隆市政府降低分配額度。

蔡適應表示，實際情況如基隆市政府所說，工程費用和用地取得的部分都增加了，交通部與雙北市溝通後，雙北市也表示能夠理解，他認為基隆市政府應配合才能讓基捷工程順利進行。

蔡適應強調，費用的增加，不僅工程費用，特別是用地取得的部分，本來就是地方應配合的事項，他相信基隆市政府責無旁貸；土地的取得，不論是用都市計畫徵收、區段徵收或聯合開發，都是基隆市政府可以利用的方式，所以土地取得費用的高低，就是要看基隆市政府的採取的方式，不應該混為一談。

蔡適應強調，中央本來就有補助工程費用，民意希望可以增加補助，他會努力跟交通部溝通，酌予降低分擔款項，他也希望基隆市政府努力的籌措財源，畢竟基隆捷運是基隆人期盼很久的交通建設。