美國之音報導，美國官員表示，目前對中國新任國防部長李尚福的制裁，不會妨礙他與美國國防官員舉行正式會晤；美國政府也不考慮豁免或放棄對李尚福的制裁認定。

中國大陸12日任命李尚福為國防部長。美國尚未提議李尚福與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）進行通話。

2018年，美國根據《以制裁反制美國敵人法》（CAATSA）對李尚福實施制裁，當時他領導著中國軍隊的裝備發展部。據美國國務院稱，美國的制裁與中國在2017年購買10架SU-35戰鬥機，以及在2018年購買S-400地對空飛彈系統相關設備有關。

美國國務院發言人對美國之音說，「根據《以制裁反制美國敵人法》的制裁，並不一定禁止受制裁者與美國政府官員會面。」當被問及現有制裁是否會禁止李尚福前往美國舉行正式會議時，這位發言人說，「根據美國法律，簽證記錄是保密的。因此，我們不能討論個別簽證案件的細節」。

但對北京來說，將美國解除對李尚福的制裁視為善意姿態，解除制裁可能被視為恢復兩國國防部長軍事對話的關鍵一步。

五角大廈發言人表示，儘管由於目前的制裁，李尚福仍被禁止在美國管轄下進行任何美國財產利益、資金轉移、支付或外匯兌換，但拜登政府繼續尋求與中國軍方領導人進行公開的溝通，以確保競爭不會蔓延成為衝突。

該發言人補充說，儘管受到制裁，奧斯汀「仍能夠與李將軍進行美國政府的公務」。

美國和中國軍方分別在華盛頓和北京進行工作層面的溝通。不過，儘管美國提出要求，自從2022年11月以來，美中尚未舉行過國防部長層級的軍事對話。