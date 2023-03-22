據美國之音報導，一部以小熊維尼(Winnie the Pooh)為主角的驚悚電影，周二（3月21日）在香港的公映突然被取消，引發了有關香港審查制度收緊的討論。

這部電影的發行商VII Pillars Entertainment在臉書(Facebook)上宣佈，原定於23日上映的《小熊維尼：血與蜜》(Winnie the Pooh： Blood and Honey)在香港和鄰近的澳門地區「非常遺憾」地被取消。

美聯社報導，發行商在電子郵件中回覆，他們接到電影院的通知，無法如期放映這部電影，但原因不詳。涉及的院線沒有立即回覆美聯社的置評請求。

對許多當地居民來說，小熊維尼這個角色是對中國國家主席習近平的一種搞笑式的嘲諷，中國審查機構過去曾短暫禁止在社交媒體上搜索「小熊維尼」這個詞。據報導，2018年的時候，同樣由以小熊維尼為主角的電影《克里斯多弗·羅賓》(Christopher Robin)也被禁止在中國上映。

這部電影在香港被撤映，引發了人們對香港日益萎縮的自由的擔憂。VII Pillars Entertainment上周寫道，這部電影最初計劃在香港約30家電影院放映。

香港電影、報刊及物品管理辦事處(The Office for Film Newspaper and Article Administration)告訴美聯社，它已經批准了這部電影，而當地電影院放映獲批電影的安排「是電影院的商業決定」。該辦事處拒絕就這些安排發表評論。

組織者在社交媒體平台Instagram上表示，由於「技術原因」，原定於周二晚上在一家電影院放映的該影片被取消。

香港浸會大學電影學院教授吳國坤(Kenny Ng)接受美聯社採訪時拒絕推測公映取消背後的原因，但表示壓制批評的機制似乎在利用商業決策。

香港是前英國殖民地，於1997年回歸中國，當時中國政府承諾保留西方式的自由。但在2019年發生大規模親民主抗議活動後，中國政府實施了觸及範圍廣泛的港版《國安法》，壓制或監禁了許多持不同政見者。

2021年，政府收緊了指導方針，並授權審查機構禁止被認為違反《香港國安法》的電影。

吳國坤說，在過去兩年裡，香港出現了更多的審查情況，主要針對非商業電影，例如獨立短片，「當存在一條紅線時，就會有更多的禁忌。」