奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯聯手《宿怨》名導亞瑞阿斯特推出新片《寶可噩夢》。（台北双喜電影提供）

《寶可噩夢》找來奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯擔綱演出。（台北双喜電影提供）

《小丑》「奧斯卡影帝」瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）重磅回歸，攜手《宿怨》、《仲夏魘》鬼才導演亞瑞阿斯特（Ari Aster）以及《媽的多重宇宙》金獎製造機A24，打造腦洞大開的驚悚電影《寶可噩夢》（英文片名：Beau is afraid）儘管劇情保密到家，依然讓影迷暴動，國外媒體已預見該部作品將有機會問鼎明年奧斯卡。

瓦昆菲尼克斯2018年為了小丑一角，狂瘦24公斤，2021年演出《寶可噩夢》又將自己吃得超肥，堪稱胖瘦自如的「橡皮人」，隱藏影帝鋒芒變成路邊阿伯，頂著大肚腩外加快禿的稀疏白髮，驚人的大變身可能連媽都無法認出兒子，一起合作過《抹大拉的馬利亞》「西班牙奧斯卡」（哥雅獎）影帝丹尼斯曼努奇（Denis Menochet）就分享在片場遇到瓦昆的趣事：「這位禿頭老人走來給我一個大大的擁抱，我心想『他Ｘ的，這是誰啊？』」角色改造十分成功。

《寶可噩夢》劇情敘述一名充滿焦慮的中年男子阿寶（瓦昆菲尼克斯飾演），在回去探望母親的路途上，直面內心最黑暗的恐懼。電影海報沒讓粉絲失望，瀰漫離奇的氛圍，呈現主角人生四個階段的模樣，穿著睡衣，彷彿經歷無止盡的惡夢。亞瑞阿斯特再度透過「家族」等題材，為瓦昆菲尼克斯量身打造一個極具驚駭美學的新境界。台灣將與美國同步上映，挑戰人們最深沉的恐懼，《寶可噩夢》4月21日夢魘席捲全台。