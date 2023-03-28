林俊傑日前在香港開唱，邀來阿SA擔任嘉賓。（JFJ Productions提供）

林俊傑日前在香港邀來黃貫中對唱，引起尖叫。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ ）在17、18、19、24、25、26日在香港中環海濱活動空間舉辦「JJ20 世界巡迴演唱會」香港站，吸引大批粉絲到場支持。這不但是JJ在香港首度舉辦戶外大型演唱會，一連六場的馬拉松式演出更突破了JJ在香港的開唱紀錄。

JJ在香港站也邀請多位重量級嘉賓於不同日輪番站台，包括黃貫中、容祖兒、阿SA，鄭容和更特地從韓國遠赴而來，黃金陣容令樂迷直呼值回票價。嘉賓黃貫中的登場對 JJ 來說就像是圓了自己的夢想；在演唱會中場，JJ 先是以鋼琴彈唱帶來 Beyond 經典歌曲〈海闊天空〉，這首限定曲目甫一開口即引發全場歡呼，隨著歌曲進入副歌，嘉賓黃貫中竟無預警驚喜亮相，JJ 也與黃貫中一起合唱了這首經典之作。

容祖兒演出當日趕回香港，飛機一落地就直奔彩排，還分享在機場遇到 JJ 歌迷問她：「你是回來參加林俊傑演唱會的嗎？」笑說原本還以為是自己的歌迷要來簽名，JJ 則分享林媽媽是容祖兒的頭號歌迷，特地提前行程觀賞容祖兒的嘉賓場，容祖兒順勢地成功透過林媽媽向 JJ 邀歌。

而認識多年的好友鄭容和於週末特地從韓國飛到香港擔任嘉賓，兩人合唱合作曲〈Checkmate〉，瞬間全場歡聲雷動，而兩人雖 5 年不見但默契依舊，過程中鄭容和不但現場小秀一段廣東話，更加碼清唱一小段〈小酒窩〉，讓JJ 在旁驚嘆：「你的廣東話說的要比我好了！」

JJ 在27日歡慶42歲生日，最後一場的演出，工作人員也悄悄地聯合台上樂手設計了「整人橋段」：正當 JJ 準備下一段表演並背上新的吉他時，吉他背帶上竟寫上「4點2歲生日快樂」幾個大字，當渾然不知情的 JJ 準備好要演唱下一首歌，突然間台上所有人都唱起生日快樂歌，與此同時， 現場兩萬名觀眾也一起跟著大合唱，大螢幕上打出「祝 JJ 4點2歲 生日快樂！！」字樣， JJ低頭一看背帶才發現自己原來被整了，當場哭笑不得。

而難得在生日前夕開唱，JJ 也安可再安可，一共加碼了長達30分鐘的演出，演唱了包括〈學不會〉、〈有夢不難〉、〈不流淚的機場〉、〈Always online〉等隱藏歌單，他意猶未盡表示：「很想跟你們一起倒數（生日）但看時間，得再唱一場才夠，我已經唱了3小時，不行再唱了。」