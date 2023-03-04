被譽為「透明系少女」的樂壇新人葛蕾西亞柏拉罕（Gracie Abrams），先前就以〈I miss you I'm Sorry〉、〈Mess It Up〉等多首單曲擄獲Z世代聽眾的心，近日終於推出首張個人專輯《解脫》（Good Riddance），由於其父親是電影《星際大戰》系列知名導演J.J. 亞伯拉罕（J. J. Abrams），葛蕾西近期在受訪時被問到是否有身為星二代的壓力，她樂觀表示在一個很會說故事的家庭中長大，反而能為她的作品帶來更多啟發。

在名導父親J.J. 亞伯拉罕以及知名影視監製的母親Katie McGrath的光環下，葛蕾西靠著音樂才華走出自己的一片天，正式發片出道前就在串流平台累積破億串流點聽，面對外界給予的期待與壓力，葛蕾西樂觀以對：「與其說是壓力，我反而覺得從小在一個很會說故事的家庭中長大，對我來說很有啟發性。」她提到父親時常天馬行空編造關於特殊生物、外星人、還有愛與冒險等各種故事，「我很感激能有熱衷於自己所愛的父母作為我的榜樣，能在這麼小的年紀，就接觸這些超級瘋狂的故事真的很幸運！」

葛蕾西簡約清新的創作與赤裸真實的歌詞風格，宛若「透明系少女」般毫無負擔地走進你我的聽覺、視覺與生活中，作品不僅獲得怪奇比莉（Billie Eilish）、奧莉維亞（Olivia Rodrigo）等新生代才女大力推崇，更被自己的偶像，同時也是流行天后泰勒絲（Taylor Swift）欽點為新巡演「The Eras Tour」的嘉賓。她透露在得知消息的當下，馬上邊尖叫邊激動傳訊給泰勒絲寫道「老兄，他 X 的這是怎麼回事？」她也期待透過貼身巡演的機會，能近距離向前輩學習，「因為她是我見過最會帶動整個場館氣氛的人，沒有什麼比直接跟業界最強的人學習還要更好的事了！而且我也是她的小粉絲，能夠和一群志趣相投的人處在同一個空間內，我覺得很安心！」

首張專輯《解脫》宛若葛蕾西的私密自白，並請到葛萊美肯定製作人、同時也是泰勒絲長期合作夥伴Aaron Dessner打造，她形容：「製作這張專輯的過程，是我身為一名創作者所經歷過最毫無保留、傾瀉而出的體驗。在我人生中幾個重大轉變時，我創作了這些歌曲，都是在我相當誠實面對自己、對自己負責的情況下所寫的，而製作人Aaron除了一路支持我，也以音樂夥伴的身分不斷給我挑戰。」粉絲的鼓勵與反饋也成為她決定毫無保留地創作的原因，「過去粉絲們也常常將他們的脆弱面分享給我，因此讓我覺得能很自在並且有勇氣開始寫自己的故事，我覺得這是我欠他們的！」

葛蕾西首張專輯《解脫》已在全台數位平台上架，實體專輯預計3月10日發行。