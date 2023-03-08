養兒防老？還是妨老？國外一對幫兒子準備新婚住所的父母訝異，他們未獲邀出席兒子的婚禮，理由是「女方家人覺得不夠好」。出錢出力的爸爸感到心寒，甚至發現買給兒子的房子，疑似已讓女方父母入住，一氣之下打算賣房、趕人。

根據國外媒體報導，這對疼愛兒子的父母買下一間房子，供兒子念大學時居住，且一肩扛下房產稅及所有維修費用，兒子只要繳日常帳單就好，即便兒子讓未婚妻搬進來住，兩老對於這樣的安排，始終沒有意見。

某次聚餐，出錢買房的爸爸發現，妻子、女兒沮喪離席，一問才知道兒子不打算邀請他們出席婚禮，「兒子告訴我，女方家人覺得我們不夠好，會在家庭婚禮上讓他們難堪，所以我們未獲邀」。

父親想不透怎麼會這樣，決定當面找兒子談一談，結果女方父母也在家，種種跡象顯示，他們已住在一起一段時間。「他們叫我離開他們的房子，我當下失去理智，告訴他們有30天時間搬走，也告訴我兒子，我要把這棟房子賣了」。