男女婚後是否要和公婆同住，一直是熱門話題，一名男網友表示，他向女友父母說婚後會先住家裡，約2年後買房，也會建立共同帳戶，和女友一起存錢，沒想到女友父母當場爆氣，認為嫁給他沒保障，令他崩潰直呼「難道沒房子真的不能結婚嗎？」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，和女友論及婚嫁，日前安排兩家人見面吃飯，飯桌上討論婚禮、喜餅、聘金等事宜，女友父母問他有無買房規劃，他說會先跟父母同住存錢，約2年後再買房搬出家裡。

沒想到女友的父母當場爆氣說，「我們家嫁女兒，只是希望有個保障。」原PO說，女友父母還問婚後財產分配，他表明會開共同帳戶，兩人把每個月部分薪水存入作為家用，豈料女友父母又更氣了，「怎麼會要我女兒一起存呢？」

原PO說，女友父母要求他婚後不能住家裡、婚前一定要有房，並列出婚後財產歸屬誰、薪水歸誰管等計畫，強調沒有列清楚，就不把女兒嫁給他。

原PO崩潰表示，家裡經商，要買房不是問題，他在外上班，年薪也高達百萬，想靠自己存錢拚頭期款，若一起住發生婆媳問題，也會立刻帶女友搬出來去，「真的不知道該怎麼辦，我很愛我的女友，不想跟她分開，難道沒房子真的不能結婚嗎？」

遭遇曝光，網友紛紛留言，「我如果有女兒，也不會讓她嫁一個連房子都沒有的男生」、「我覺得沒房無所謂，但要和男方父母一起住就很不OK」、「說想要自己努力，年薪百萬，2萬塊房租租得起，結論卻是跟爸媽住？」、「通常住進婆家就很難出來了⋯」、「良心建議，最好是結婚後就住外面，等住一起有摩擦再搬出去住 ，疙瘩就存在了」。