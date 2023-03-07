近來不少名人都受邀到巴黎參加時裝周，42歲香港天后容祖兒也應邀前往，未料網上傳出容祖兒在當地遇到一名男子上前求合影，容祖兒第一時間答應，下秒該男就將右手放在容祖兒大腿中間，還似乎想摸進內側，但容祖兒沒讓對方得逞，拍完照後微笑抓起男方右手道別，高EQ化解鹹豬手風波的片段引來瘋傳，粉絲也相當心疼。

容祖兒出道至今發行超過30張專輯，獲獎無數，2010年到2014年間曾進入富比士大陸名人榜，被形容成就崇高，「在粵語歌壇擁有無可動搖的地位」。過去她曾和劉浩龍交往6年，2019年一度傳出她和老闆楊受成的二兒子楊政龍秘密交往，兩人從好友升格為戀人，一起到過日本滑雪，甚至來台到高雄聽鄧紫棋演唱會，但當時經紀人霍汶希表示：「我都希望是，但不是」，否認此事。

容祖兒跟男子合影，對方看似想將手摸進她大腿內側。（圖／翻攝自微博）

去年，容祖兒上大陸實境節目《牧野家族》，分享過去心態是非常希望大眾認可，任何事都來者不拒、拚盡全力去做，現在則以自己喜好為主，接工作以自己興趣優先，又因為還沒有自己的家庭，暫時也不想退休，怕失去自己的價值感，說到感情，容祖兒也說自己並非「不婚主義」，預告有一天可能會宣布閃婚、閃電當媽。

容祖兒面不改色，抓起對方右手微笑道謝。（圖／翻攝自微博）

容祖兒說，她還是希望未來有一天自己能公開跟大家說談戀愛了，接著休息一年去體驗下個人生，她也期待能當媽媽，可以體會另外一種被需要的感覺，但話說回來她也透露其實不太會跟男生相處，某次跟阿Sa聚會，遇到別的男生跟她搭訕，對方讚她是「很出名的人」，容祖兒當下卻不知道怎麼回應，剖析自己因為是名人缺乏安全感，會擔心不知道對方抱著什麼心態接近她。

沒想到，近日容祖兒在時裝周遇到男性民眾上前搭訕求合影，還疑似伸出鹹豬手，引來網友回應：「正常人拍照不會把手放人腿上的，女生都不會，何況是一個男的」、「如果不是鹹豬手，他為什麼要把手放在正中間的位置」、「容祖兒這動作高明，手緊抓他手，是有警惕；隨後抓他手離開並握手表示友好，表面給足面子，內心有自保意識」、「那男的好像是新加坡有名攝影師，是好姐妹...」。