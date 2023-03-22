咬指甲是一種常見的口腔習慣，兒童和成人都可能出現，不同人群中咬指甲的流行率從3%~46.9%不等，有研究發現，在醫學系學生中，發現咬指甲的比例最高。醫師表示，長期咬指甲除了會使得指甲受損、牙齒問題，也會導致感染，建議可尋求專業醫療協助。

重症醫學專科醫師黃軒在其臉書粉專表示，咬指甲通常開始於兒童時期，隨著時間推移，大多數咬指甲的人會傾向於停止咬指甲，咬指甲的行為被歸類為妥瑞氏症候群，屬於一種神經精神疾病。根據2020年的研究，咬指甲可能與心理壓力、焦慮、無聊和寂寞等情緒有關，另外，36.8%~63%的病例有家族史。

黃軒表示，長期咬指甲有害健康，有經驗的醫師會看病患有無長期咬指甲，從而追蹤病患身體內的危機，根據2014年的研究，長期咬指甲可能導致4種健康問題，包括指甲受損、牙齒磨損錯位問題、口腔與全身感染、皮膚感染潰瘍問題。

他並表示，咬指甲是可治癒的，但僅25%會尋求專業醫師治療，應對咬指甲的策略有3種，包括增強自我意識、替代行為、心理治療。黃軒並表示，透過專業治療可有效減少咬指甲的症狀，但是26.4%家長不會帶孩子去看醫師，甚至70.2%的家長還會用懲罰孩子的方式來改變小孩這一習慣，但其實效果不佳，反而增加小孩的焦慮與壓力。

黃軒指出，有些重症患者的感染來源可能就是來自於其不健康的行為，而咬指甲就是容易誘發感染的行為，因此提早治療咬指甲的行為有其重要性。