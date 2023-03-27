美屬維京群島總督布萊恩今天率團訪台，隨行的有總督府幕僚長奈特及對台經貿特使維克斯等資深官員，布萊恩也是首位訪台的維京群島總督，外交部表示，相信布萊恩此行將進一步增進我國各界與美屬維京群島間的相互瞭解，以持續深化雙方交流與合作。

布萊恩訪問團於3月27日至4月1日訪台，外交部今天表達誠摯歡迎。外交部發言人劉永健表示，訪團此行將參加「2023年智慧城市暨2050淨零城市展」，也將與外交部、經濟部、中華民國對外貿易發展協會、我國科技及航運產業、以及國立台灣科技大學等我國產、官、學界交流，深化雙邊在產業、觀光及學術的互動與合作。

他說，布萊恩於2019年上任以來與我方互動密切，致力加強與我國的關係，包括推動美屬維京群島與我國簽署相互承認駕照協議，並多次派遣對台經貿特使訪台，尋求與台灣深化關係的契機。相信布萊恩此行將進一步增進我國各界與美屬維京群島間的相互瞭解，以持續深化雙方交流與合作。