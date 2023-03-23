台灣壽險業爆流動性壓力？壽險公會23日緊急發布四大理由，打臉這項預估，一是去年10月因美元利率、匯率雙漲，第四季美元保單解約金達新台幣2,052億元，但今年第一季估約1,230億元，已減少四成，解約已放緩，同時美元雙率再同時攀高空間有限，保單解約潮可望緩解，同時今年前二月保險收入3,260億元，已大於保險給付3,166億元，呈現資金淨流入94億元。

二是保險現金流量不能只看保費收入，壽險公會表示，壽險業有31兆元資產，過去三年平均每年淨投資收益超過1.1兆元，去年光是利息收入就有7,800億元，所謂壽險業入不敷出，是「言過其實」；另外經歷去年10月的凶險後，壽險公司保留大量現金及約當現金部位，到去年底已建1.1兆元，較同年9月底時的8,679億元，增加26％，如保險局統計，到2月底亦還有1兆304億元現金及約當現金部位，壽險業力求流動性「合理妥適」。

三是無論是美國矽谷銀行等事件或瑞士信貸AT1債券被註銷，壽險公司都無實際損失，金融風波對壽險實質影響「有限」；雖然壽險業七成資產放在債券，即有逾21兆元的部位，但多放在攤銷後成本（AC）項下，以支應保單長期配置，短期內沒有大幅處份認損的必要，金融資產未實現損失不至於對保戶權益造成影響。

四台灣保險監理訂有嚴謹的要求，壽險公司亦極重視流動性與資產品質，保單與銀行存款性質亦不同，保戶解約有解約費用及重購成本，恐有損失。壽險去年解約金爆出1兆2,503億元的歷史新高，引發外界擔心壽險公司恐像美國矽谷銀行，為因應解約潮，認損賣債調度現金，擴大資金缺口進一步出現流動性危機，但壽險公會四大理由強調解約高峰期已過，即去年10月新台幣兌美元破32元、美國10年期公債利率破4％，目前並無此情況。