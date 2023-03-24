港交所資訊披露，名創優品執行董事、執行副總裁李敏信在3月20日拋售87.5萬股，減持金額為394.31萬美元，持股比例降至4.37％；獨立非執行董事朱擁華在3月6日至3月20日期間，分5次減持公司股份9.5936萬股，減持金額45.15萬美元，持股比例降至0.01％。

名創優品港股24日開盤下跌，現跌2.26％報34.6港幣。名創優品此前在21日公布財報，在2022下半年公司收入人民幣（下同）52.67億元，年下降2.9％；經調整淨利潤約7.90億元，年增長103.2％。