能拿到禮品袋的人，包括大會主持人，和五個大獎的26位入圍者，當中包括奧斯卡稱帝的布蘭登費雪、首位奪得最佳女主角的華裔女星楊紫瓊、和名導史匹柏等。

因此今年總共有27人能拿到禮品袋。其中，大熱門《媽的多重宇宙》因入圍者眾，成為拿到最多禮品袋的電影。

負責準備禮品袋的行銷公司獨特資產（Distinctive Assets）創辦人法瑞（Lash Fary）說，大部份拿到禮品袋的人都是從大老遠前來出席奧斯卡，或在盛會結束後就要到別的地方，因此禮品全都放在兩個手提袋裡來方便他們攜帶。

包含本屆在內，獨特資產已連續21年為入圍者提供被稱為「人人有獎」（Everybody Wins）的禮品袋。法瑞表示，在公布奧斯卡五大獎入圍名單後，他的公司就立即準備各項禮品。

今年禮品袋裡的禮物有包括禮券等逾60種之多，其中袋裡價值最高的禮物，是加拿大渥太華豪華莊園三晚住宿價值4萬美元。另外，可帶最多七名親友到義大利小島上住宿三晚，價值9,000美元。

與美容相關禮物就包括Dr. Thomas Su抽脂美容療程價值1.2萬美元，Dr. Konstantin Vasyukevich各項美容保養療程價值1萬美元，和Dr. Alan J. Bauman價值7,000美元護髮諮詢。其他禮物還包括高級巧克力、美酒和珠寶首飾等。

雖然今年禮品袋裡的禮物總值逾12萬美元，看起來相當豐富，但跟去年逾13.7萬美元相較，今年禮品價值已縮水近一成，甚至遠低於2020年疫情爆發前那一屆的22.5萬美元。