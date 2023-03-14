第95屆奧斯卡在昨（13）日風光落幕，電影《媽的多重宇宙》更是橫掃八個獎項成為今年的最大贏家，其中最佳劇本及導演關家永、男配角關繼威及影后楊紫瓊都是亞洲面孔，楊紫瓊更成首位亞裔影后。而奧斯卡史上第一位華裔得主則是獲得男配角獎的「吳漢潤」，1996年不幸被射殺。

吳漢潤1985年以電影《殺戮戰場》獲得奧斯卡最佳男配角獎，據悉，他原是一名醫師，在一場柬埔寨婚禮上，意外被電影選角指導看上，即使剛開始他被劇組質疑能否擔起第二男主角的重任，但導演羅蘭約菲在與他會面後認為「他一生都在演戲，因為你必須是個好演員，才能在紅色高棉中倖存」之後吳漢潤也因該片爆紅，陸續演出《東方禿鷹》《天與地》、及台灣電影《八二三炮戰》等片。

吳漢潤以電影《殺戮戰場》獲最佳男配。(圖／擷取自微博）

然而，將演員這份工作視為副業的他曾說：「我不曾學過表演，但我發現我能做得到這件事，這是來自佛陀和父母賦予的禮物」不過他卻在1996年遭三名來自「Oriental Lazy Boyz」街頭幫派的亞裔青年打劫，並將他在洛杉磯寓所旁的車庫前射殺，而當時檢方表示，他們取吳漢潤的勞力士金錶後，再命令他交出裝有亡妻照片的金項鍊盒時，被拒絕才將其殺害。

至於台灣首位獲得奧斯卡則為導演李安，雖然《臥虎藏龍》當年只獲得最佳外語片、攝影、服裝設計與配樂等技術獎項，直到2006年才以《斷背山》獲得最佳導演，而2013年《少年Pi的奇幻漂流》李安二度拿下奧斯卡最佳導演，不僅是首位獲得該獎項的華裔導演，也是至今唯一兩度獲獎的亞洲導演。