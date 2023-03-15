國際影星楊紫瓊以《媽的多重宇宙》橫掃多項國際大獎，更成為首位華裔奧斯卡影后，而向太陳嵐當天也發文祝賀，並曝光男星李連杰也親自到場與楊紫瓊的合影。

楊紫瓊日前風光奪下奧斯卡影后，對此向太陳嵐於微博上寫下「我真心誠意的祝賀好友楊紫瓊是第一位華人女孩在奧斯卡金像獎拿到最佳女主角獎「瞬息全宇宙」（「媽的多重宇宙」）的表演讓楊紫瓊真的大紅大紫了。這些照片是弟弟李連杰和乾女兒（李連杰女兒Jane）代表我現場祝賀及擁抱著影后」照片中可見李連杰、女兒Jane一同與楊紫瓊及她法拉利CEO 陶德（Jean Todt）男友合影，其中一張李連杰還與楊紫瓊相擁，可見兩人感情不錯。

李連杰到場祝賀楊紫瓊封后，氣色看似不錯。(圖／擷取自微博）

另外，先前網路上曾流出一張李連杰尤白髮蒼蒼如80歲老人的照片，讓粉絲相當擔心他的身體狀況，如今從向太發出的照片中可見，他雖然有些發福，但對著鏡頭面帶微笑的他，精神看似不錯，整體狀態回復不少。

事實上，楊紫瓊出道後便到香港發展，由於當年流行武打片，她便自告奮勇向洪金寶學武，之後她憑藉紮實的武打功夫，成為「功夫皇后」，甚至拍攝打戲時都從不使用替身，而這也讓她與成龍、李連杰齊名，並與兩人培養出深厚的情誼。