Barry昨一連帶來近30首歌曲。（華納音樂提供）

Barry與眾好友們同台飆歌。（華納音樂提供）

Barry Chen昨晚（18日）舉辦個人演唱會，不僅一票好友們到場支持，西屯純愛組、ZENBØ 及 JAYRoll 更全到場義氣站台！看到現場座無虛席的盛況，Barry 笑說：「本來想多寫一些情歌增加女粉絲，結果聽我情歌的都是男生，所以我經紀人說我是軍中情人！」他也分享從低潮慢慢恢復的心情，更提及曾遭遇人情冷暖，希望用這張專輯鼓勵有相同經歷的人。

Barry昨一連帶來近30首歌，激動表示：「有種跟自己久別重逢的感覺，雖然中間一直有演出，但是一路職業生涯的狀態是非常不一樣的。」新歌〈slumdog〉前，Barry分享這是他在新專輯中最喜歡的作品，也是講述他這些年的總結：「2016 年那時事業還不錯，每個月都有滿滿的演出，但因為心智不強壯，狀態一直往下滑；大家甚至可以翻以前的照片，我的氣色那時是很不好的，但發現不行的時候已經來不及了，越掙扎越往下陷；中間也遇到很多人情冷暖、自我懷疑，但很開心我撐過來了！」

這首歌如實寫下他當時遇到的社會現實，他曾在被眾人力捧時，身邊圍繞著所謂的朋友；當陷入低潮，一開始說挺的都不挺了，甚至閃得老遠不再聯繫，而歌曲寫下那陣子很低落但仍要想辦法爬起來的心情，他鼓勵觀眾：「在這個城市生活真的不容易，不過撐住自己，別人都不相信沒關係，你要相信自己，看看我就是自己最好的例子。」

相較以往Barry 「絕情少年」模樣，現在當爸的他笑說：「有歌迷說我的歌好像沒有以前那麼兇了，但沒辦法我當爸爸了，兇不起來。」自嘲：「我在粉絲群中後台顯示男生比例大概8成，女生只佔2成左右。我還想說寫情歌來增加女粉絲，結果聽我情歌的都是男生，所以我經紀人都直接叫我軍中情人！」透露女兒沒有到場觀賞演出：「最後還是決定讓女兒留在家裡，演出後跟太太有個甜蜜的兩人時光。」最後Barry與嘉賓好友們合唱〈冠軍〉，期許未來有更多演出機會。