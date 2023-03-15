第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於近日圓滿結束，楊紫瓊成為第一個拿下最佳女主角獎的亞裔影后，許多大咖藝人如周星馳、甄子丹、吳彥祖、李冰冰等人紛紛祝賀她。豈料，卻有眼尖的網友發現一位曾和她合作過《臥虎藏龍》影后級女星沒有任何表態，紛紛猜測兩人是否有過節。

楊紫瓊以《媽的多重宇宙》獲得了最佳女主角，李玟、周星馳、甄子丹、吳彥祖、向太、李冰冰、章澤天，兩岸三地的藝人都在社交媒體上發文祝賀楊紫瓊，其中甄子丹、李冰冰、吳彥祖都和楊紫瓊合作過電影，而向太、章澤天和楊紫瓊是朋友。

李玟曾為楊紫瓊出演的《臥虎藏龍》電影獻唱主題曲《月光愛人》，因此有了交情，李玟得知楊紫瓊封后，發文表示：「那一年，我們在奧斯卡一起闖關；今年，我在重新學習走路，在加油；而你在奧斯卡持續發光，你給我勇氣，給我力量。」

而《臥虎藏龍》的導演李安得知楊紫瓊獲獎之後，第一時間就透過助理李良山祝賀楊紫瓊：「很為Michelle（楊紫瓊的英文名）高興， 恭喜她！」不過，《臥虎藏龍》的男主角周潤發、男配角張震，以及女配角章子怡，一直保持沉默，沒有祝賀楊紫瓊。

周潤發和張震都是很低調的人，他們不常用社群媒體，作風低調且沒有什麼應酬和交際，但章子怡是個熱愛使用社群媒體的人，兩天已經過去了，章子怡依舊沒有表態，大家紛紛猜測兩人是否有過節。

事實上，章子怡不只和楊紫瓊合作了一部《臥虎藏龍》，她們還合作了《藝伎回憶錄》，鞏俐也參演了此片。照理說，兩人私交應該不錯，外界推測，章子怡和楊紫瓊沒有過節，不過兩人同樣優秀，競爭關係太過強烈。