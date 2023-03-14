北京大學教授張頤武14日在大陸《環球時報》撰文指出，《媽的多重宇宙》狂攬第95屆奧斯卡金像獎最佳影片等七項大獎。作為相對小眾、成本較、定位清晰的「藝術片」，這樣橫掃奧斯卡，相當少見。而在華語社會中擁有廣泛影響的女演員楊紫瓊斬獲最佳女主角，成為奧斯卡第一位亞裔影后，也增添了人們對於這部電影的關注。

張頤武表示，這部電影的特殊性在於它是一部以華裔美國人的生活為中心的電影。影片一開始似乎是一個典型的家庭倫理故事，一個以開洗衣店為業的典型華裔家庭，因發現女兒的生活選擇脫離傳統產生了複雜的問題，楊紫瓊扮演的家庭主婦面臨著家庭的危機。但電影在一家人到稅局之後，就腦洞大開，家庭主婦突然出現在了多個平行宇宙，人們的生活和角色在其中都有了根本的變化，由此有了天馬行空般的故事。

此外，不少片段是對著名的影片的戲擬和挪用，成為該片的一大特色，甚至被稱為電影的電影。諸如《駭客任務》《一級玩家》等涉及到多重宇宙等的電影自然是戲擬的對象，華人電影導演的名片如《功夫》及《一代宗師》等也成為戲擬的對象。這些都形成該片「藝術電影」的氣質，也讓其具有 「後現代」電影的典型特徵。

張頤武認為，電影一方面是應和美國當下族裔和文化多元性的作品，這種多元性是「政治正確」的一個重要方面；另一方面也是應和了當下所出現的「元宇宙」等新的文化潮流的作品。通過特定族裔及其傳統觀念在社會中的狀況，以及「元宇宙」等社會焦點，讓這部電影有了能夠在美國內部引發關注和討論的話題性。

張頤武分析，而之所以獲得如此多的獎項，也跟當下好萊塢引領電影工業發展的大製作電影發展乏力有關。由於這幾年的特殊環境，諸如《阿凡達2》等大製作商業電影缺少吸引力，表現不盡如人意。電影發展的整個局面並沒有根本性的起色，好萊塢電影工業的未來發展方向也並不清晰。在這種時候，奧斯卡獎往往就會選擇這種相對小眾的「藝術電影」，是一種無奈也是一種折中。這類電影一般有相對普泛化的議題，同時也是相對複雜的、具有人們一般認為的「文藝」氣質和超前觀念。

實際上，盡管影片以華裔家庭的生活為敘事主體，但敘事方式是非常美國本土的，內核高度聚焦在美國社會內部議題上，從族群到性別，從傳統的家庭到複雜的新狀況，從平常生活到無所不在的稅務機關管理等等，不是一種具有全球性議題的電影。

張頤武強調，可以說，這是一部具有某種美國電影和奧斯卡特色的「內捲」作品，它反映的社會生活和奇特想像都具有極為清晰的「美國性」。這其實也是美國電影當下全球性影響後退狀況的例證。在最近幾年的奧斯卡獎中，這種特性開始表現得越來越凸出，雖然導演和演員們的族裔多樣，電影的故事多樣，但最終被奧斯卡所選擇的更多是面對美國內部狀況的「藝術電影」，成為美國電影在這幾年全球變化中自身演變的表徵。