第95屆奧斯卡金像獎在13日盛大展開，由楊紫瓊領銜主演的電影《媽的多重宇宙》一舉拿下7項大獎，楊紫瓊也成為影史首位亞裔、華裔奧斯卡影后，堪稱亞裔之光，引來多家亞洲媒體大篇幅的報導。而楊紫瓊在發表感言時為各位「女人們（And ladies）」加油打氣的內容卻遭到韓國電視台SBS消音，引來大批網友抨擊。對此，電視台14日也發表聲明替撰寫此新聞的記者回應外界的質疑。

南韓SBS電視台在楊紫瓊成為史上首位奧斯卡亞裔影后時，播放了當時楊紫瓊所發表的得獎感言，而當時楊紫瓊的原意為「女人們，別讓任何人對妳說妳已經過了顛峰時期」，卻被電視台剪成「別讓任何人對你說已經過了巔峰時期」，直接消除了楊紫瓊特意激勵女性的發言，引起外界質疑歧視女性、刻意曲解楊紫瓊的原意。

對此，SBS解釋：「我們認為，『不要相信別人告訴妳黃金期已過』這句話不一定只是說給女性們聽的，所以刪除消音了」，認了「改造」楊紫瓊的完整發言，因此再度被罵爆。隨後，SBS替撰寫該文的記者解釋：「該記者的報導是想傳達，演員作為亞洲女性跨越『歧視高牆』所獲得的成就，但絕對沒有試圖曲解演員語意，希望大家能理解」，他們也承諾將來在處理報導內容時，會更加謹慎避免類似的情況發生。