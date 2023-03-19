南韓影帝劉亞仁日前因涉嫌吸毒遭到調查，並被驗出異丙酚（牛奶針）、大麻、古柯鹼、K他命4種毒品，讓外界相當震驚，也讓劉亞仁的演藝事業瞬間跌落谷底。南韓電視台KBS 17日更發出聲明，表示將禁止劉亞仁參與該電視台的所有節目，即使是既有的節目，也必須將他的臉部做馬賽克處理。

劉亞仁日前爆出涉嫌吸毒後，恐受刑事懲罰，他的演藝事業也受到影響，不僅在《地獄公使》第二季遭到換角，製作中的新戲也因此停拍，現在電視台更祭出封殺令。17日KBS正式發表聲明，表示將禁止他參與電視台的所有節目，以及在既有節目中將他的臉部打馬賽克，成為第一個對他做出懲處的電視台。

此外，KBS也強調，正在計畫成立播出審查委員會，只要是因非法或不道德行為而引起爭議的藝人，都將進行露臉限制，而監管對象除了劉亞仁外，還有酒駕被抓的金賽綸、郭到元（郭度沅），以及吸食冰毒被捕的作曲家Don Spike。

消息一出，有相關人士則透露，KBS對劉亞仁的封殺令只是暫時的，還是會根據警方的調查結果，來決定這項禁令的延長或取消。事實上，過去傳出負面醜聞的南韓藝人，大多都先沉寂一段時間，之後再復出螢光幕，因此有不少網友猜測，劉亞仁不久後仍會再度回到演藝圈。

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