雲林縣長張麗善（右）表示參加東京食品展，可作為雲林日後發展的借鏡。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長張麗善6日赴日本參加東京食品展，一出海關就被日本東京電台「攔截」採訪 ，詢問「妳來日本做什麼？」，張麗善介紹自己來自台灣雲林，還遞名片給採訪記者，親切感十足，她表示率領縣府團隊到日本學習，無論是種植、包裝、銷售、地方創生、長照系統等，都可作為雲林日後發展的借鏡。

張麗善表示，雲林縣政府每年都會參加東京食品展，食品展大概有4、50個國家總共1800多個攤位，當中有很多都是農業大國，這次最重要就是來學習跟觀摩，了解農業大國他們在市場上競爭情況如何？只要品味好、口味好，消費者都會很喜愛。

張麗善說，還有農業大國的包裝設計都很有特色，尤其日本在包裝設計上非常有名，這讓日本產品在市場上有競爭力，有一定占有率。雲林縣政府團隊就是來學習跟觀摩，與其他國家互相交流、彼此認識。

張麗善指出，除了到東京食品展學習，還安排7個拜訪行程，包括觀摩日本賣場。另外，針對日本長照機構也要去了解一下，因為雲林縣是高齡化、老人化縣市，日本在長照這部分做得非常好，所以透過這機會增加更多交流。

東京電視台「你來日本做什麼？」是每周一播出的節目，此節目會在機場等候出關的外籍旅客，採訪各式各樣的海外人士以及他們來到日本的理由。