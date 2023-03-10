嘉義市長黃敏惠參觀阿里山咖啡會社。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠率參訪團參觀阿里山咖啡會社。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠率赴日團參觀阿里山咖啡會社營運情形。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

日本日高市阿里山咖啡會社員工作業情形。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠率團赴日參加2023東京食品展，並參訪埼玉縣日高市、飯能市，拓展城市外交，還拜會JR西日本鐵道集團旗下的「日本旅行」旅行社，交流社福政策、產業、觀光，10日特別到日高市「阿里山咖啡會社」參觀，展現嘉義人挺嘉義人的風範。

嘉義市政府府指出，阿里山（Alisan）咖啡會社由阿里山人陳惠芳與美國夫婿John在日本共同創辦，經營至今35年，從台灣及世界各地進口有機產品，也有蔬食餐廳。

陳惠芳希望讓更多日本人認識阿里山這個名字，努力讓嘉義文化在國際上持續被看見，這次阿里山會社也參加東京食品展，陳惠芳並向飯能市觀光協會推薦嘉義市參展商品，爭取促進產品交流合作的機會。

黃敏惠稱讚陳惠芳與夫婿蓽路藍縷創業過程就是嘉義「KANO永不放棄」的精神表現，她說，阿里山咖啡在日本埼玉縣日高市持續飄香數十年，用已擴展為超過80名員工的規模，充分展現了嘉義人的熱情與堅持。

陳惠芳向參訪團說，阿里山會社用為家人熱情服務的態度經營，為了讓員工更了解企業崇尚自然的精神，經常會帶著員工回嘉義旅遊，工作團隊氣氛和諧，是健康又幸福的企業，如同Alisan公司理念，提供「健康、有機、天然、安心保證」的食品。

黃敏惠也說，Alisan公司提供日高市在地許多就業機會，很高興有機會來參訪分享陳惠芳女士的榮耀，也歡迎大家到嘉義市觀光旅遊。