2023年宏觀經濟存在不確定，半導體展望保守，多數預計上半年多仍將持續庫存調整。智原今年量產營收仍是主要成長的動能，包括智慧電表、工廠自動化、太陽能以及交換器等。IP則受惠在晶圓廠滲透率提升，營收有機會再創新高，NRE(委託設計)也因每年接案達40~50個，加上製程節點朝更先進40/28奈米前進，接單金額跟著成長，NRE還是會創新高，ASIC則可能受到去年客戶庫存備貨積極、基期墊高，且晶圓代工廠產能較鬆，客戶下單意願度放緩，預期ASIC營收將低於2022年表現。

以上半年來說，智原儘管MCU(微控制器)業務能見度不高，且ASIC(客製化晶片)也成長放緩，但IP、NRE動能強勁，因此，智原整體上半年營收仍將可望微幅年成長。不僅如此，智原預計第一季IP、NRE營收都有機會創新高，但ASIC會比去年第四季衰退，故法人預計，智原單季毛利率受到存貨跌價損失將影響2~3百分點，每股獲利有機會挑戰2元。