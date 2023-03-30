這家日本最大的車商指出，在疫情期間零組件根本不敷使用，即使有比其它同業較優的管控供應鏈，去年每個月還是動不動就被迫要減產。2月份時，日本國內汽車大賣且暴增53.2% ，使得全球銷售量也成長10.3%至77.32萬餘輛。
相較之下，去年2月車用晶片不足，銷售量也跟著狂降。豐田指出，全球汽車產量方面，2月小增2%至75.58餘萬輛，略高於75萬輛目標。至於元月，則是增加8.8%。而日本國內產出持續彪悍，繼元月狂升30.1%之後，2月又大增11.2%。
風光滿面的豐田汽車30日宣布，上個月不僅業績重寫新高紀錄，同時全球產量也是連兩個月都在成長。不過，由新冠病毒所引起的零組件短缺問題，還是未能完全解決。
這家日本最大的車商指出，在疫情期間零組件根本不敷使用，即使有比其它同業較優的管控供應鏈，去年每個月還是動不動就被迫要減產。2月份時，日本國內汽車大賣且暴增53.2% ，使得全球銷售量也成長10.3%至77.32萬餘輛。
相較之下，去年2月車用晶片不足，銷售量也跟著狂降。豐田指出，全球汽車產量方面，2月小增2%至75.58餘萬輛，略高於75萬輛目標。至於元月，則是增加8.8%。而日本國內產出持續彪悍，繼元月狂升30.1%之後，2月又大增11.2%。
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