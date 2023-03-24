斗六市棒球場周邊的鎮北路與斗六二路交叉路口又發生死亡車禍，造成一對母女慘死輪下，該處丁字路口也曾發生國小老師上班途中不慎撞死學生事件。
今天上午10點多一輛聯結車由北往南行駛，途經鎮北路與斗六二路交叉路口右轉時，撞到1輛腳踏車，腳踏車卡在車底，造成雙載的64歲母親、46歲女兒均捲入車底重傷，當場失去生命跡象。
據指出，大貨車司機表示腳踏車在右側，完全沒有看到，聽到聲音才知道撞到東西。
警方表示，事故原因仍在調查中。
斗六市棒球場周邊的鎮北路與斗六二路交叉路口又發生死亡車禍，造成一對母女慘死輪下，該處丁字路口也曾發生國小老師上班途中不慎撞死學生事件。
今天上午10點多一輛聯結車由北往南行駛，途經鎮北路與斗六二路交叉路口右轉時，撞到1輛腳踏車，腳踏車卡在車底，造成雙載的64歲母親、46歲女兒均捲入車底重傷，當場失去生命跡象。
據指出，大貨車司機表示腳踏車在右側，完全沒有看到，聽到聲音才知道撞到東西。
警方表示，事故原因仍在調查中。
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