鎮北路（154乙線）與斗六二路交叉路口先前曾發生一次死亡車禍。（周麗蘭攝）

斗六市棒球場周邊的鎮北路與斗六二路交叉路口又發生死亡車禍，造成一對母女慘死輪下，該處丁字路口也曾發生國小老師上班途中不慎撞死學生事件。

今天上午10點多一輛聯結車由北往南行駛，途經鎮北路與斗六二路交叉路口右轉時，撞到1輛腳踏車，腳踏車卡在車底，造成雙載的64歲母親、46歲女兒均捲入車底重傷，當場失去生命跡象。

據指出，大貨車司機表示腳踏車在右側，完全沒有看到，聽到聲音才知道撞到東西。

警方表示，事故原因仍在調查中。