此外，現行廠商進口或產製符合免課徵貨物稅之冷凍冷藏設備用主機或冷媒壓縮機，先行辦理具結時應檢附證明文件、銷案期限及逾期補徵規定，攸關納稅義務人權益，爰將相關令釋納入該辦法規範。

財政部說明，本次修正是因應稽徵實務需要，主動檢討相關規定，以保障納稅義務人權益。