英特爾（Intel）24日透過新聞稿指出，英特爾共同創辦人摩爾（Gordon Moore）24日在夏威夷逝世，享耆壽94歲。

摩爾於1968年7月與其長年來的同事諾伊斯（Robert Noyce）共同創辦英特爾，其最初擔任英特爾副總裁的角色，在1975年出任總裁，並於1979年被任命為董事會主席以及執行長，直至1987卸下執行長大任。

摩爾於1965年提出知名的摩爾定律（Moore’s law），其經過長期觀察後發現，積體電路上可容納的電晶體數目，約每隔兩年便會增加一倍，同樣運算速度的晶片價格則每兩年會變成二分之一。曾任英特爾執行長的豪斯（David House）隨後將摩爾定律的內容微調，他認為，每隔18個月便可將晶片的效能提高一倍，是一種以倍數增長的觀測。

不過，摩爾定律是否已走到極限近年逐漸成為市場討論的焦點，隨著半導體製程技術不斷精進，許多人認為半導體技術已到達極限，輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳便曾公開表示摩爾定律已死，他在2022年的GTC大會中，針對GeForce RTX 40系列GPU價格調高一事解釋道，由於先進製程的生產成本愈來愈貴，過往用類似成本得到二倍效能、或是每隔一年半就能以一半成本獲得相同效能的預期，早已成為往事，他直言摩爾定律已不再適用。

不過英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）仍堅決捍衛摩爾定律的地位，他在2022年的Intel Innovation大會上反駁黃仁薰的說法，基辛格指出摩爾定律仍活得很好（alive and well），而且至少未來10年仍有效，英特爾已計畫在4年內完成5個節點製程，並持續挖掘元素週期表（開發新材料）的無限可能。

台積電創辦人張忠謀於16日出席天下雜誌的「半導體世紀對談」時便回憶道，其構思晶圓代工模式的概念時，摩爾定律才剛起步，晶片產業當時仍不複雜，蓋一座晶圓廠僅需2,000萬美元左右，並非高不可攀，相較於現在動輒上百億美元有著天壤之別。而被問及創立台積電的願景時，張忠謀也舉摩爾為例提到，摩爾退休後曾被媒體問到是否有想過英特爾會如此成功，摩爾回答表示從未想到。