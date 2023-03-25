新北市長侯友宜25日參加112年市長五股區行動治理座談會議，侯友宜（右）向五股區里長握手致意。（陳怡誠攝）

侯友宜到場後一一與里長打招呼。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜今（25）日參與五股區行動治理座談會，針對轄內各項問題及改善情況作討論，其中對於交通影響最大的五股交流道改善工程，也有最新進展，交通局長鍾鳴時在會中說明，交維計畫已原則通過，針對高公局要求修正內容將再審核，確定今年一定會動工，並預計在2027年9月完工。

今日舉行的五股區行動治理座談會，除了就電桿下地、公園整建、污水接管、道路柏油路況改善等案討論外，也針對交通問題著墨許多，其中包含成蘆橋五股端的拓寬工程、五泰輕軌的審議以及五股交流道改善工程進度等。

針對五股交流告改善工程進度，交通局長鍾鳴時也在會中說明最新進度，他表示，全案於去年11月發包，今年2月分交通局已針對廠商所提出的交維計畫做出原則通過的決議，不過當中還有部分高公局要求修正的內容，也預計在這一至二周內完成修正。

其中交維計畫因需增加道路空間，面臨佔用私有地的問題，鐘鳴時表示也在新北市新工處與高公局的合作下，最後與地土達成協議，目前已獲得解決，相關工程高公局已在進行細部設計，待核定後就可以開工，雖然因牽涉到程序問題，尚無法得知確切動工時間，但可以確定的是，今年度一定會動工，並預計於2027年9月完工。

新工處長王益翔說明，在五股交流道改善工程當中面臨私有地的問題，市府已兩方式與地主溝通，其一為直接向地主徵收或價構，或是地主提出土地使用同意書讓市府先行使用，市府將提供公告現值三成的獎勵金給地主，但地主仍保有土地相關權益。

在交維計畫當中面臨道路用地佔用私有地的問題，王益翔表示，經過協調溝通後，高公局同意針對工程進行部分微調，讓該地主被佔用的土地面積縮到最小，讓地主保留原有建物不需被拆除，最終也獲得地主的共識，只是在施工期間如何維護地主相關安全，雙方還在討論當中。

侯友宜表示，五股位於雙北市的中心，有著優越的地理位置，是年輕人移居、購屋的首選，近年來隨著交通建設越來越完善，人口增長數始終保持在新北市各區的前5名。也因此這些年市府與公所團隊共同努力下，把五股打造一個適合各年齡層宜居的好地方。